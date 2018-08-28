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В Кремле отказались комментировать слухи об «американской» куртке Путина

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации в зарубежных СМИ об одежде президента Владимира Путина.

В материалах говорилось, что российский президент на отдыхе в Тыве в минувшие выходные был одет в куртку американской фирмы Abercrombie and Fitch, но ее название заклеили лейблом «Армия России».

Сибирские выходные
Перед рабочей поездкой в Сибирский федеральный округ президент отдохнул в горах Тувы

«Ничего неизвестно, ничего не могу вам сказать», — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Путин провел минувший уикенд на Енисее в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, а также главы республики Шолбана Кара-оола и директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева.

Фотографии с отдыха президента появились в Сети 27 августа. На снимках Путин в одежде защитного цвета, шляпе и солнцезащитных очках. Его запечатлели во время похода в горы, сбора грибов, а также прогулки на катере по водоему, отмечает «Газета.ру».

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