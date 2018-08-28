Подводный музей Сталина предложили создать на Урале

В городе Куса Челябинской области были обнаружены фрагменты статуи Иосифа Сталина, после чего общественная организация предложила создать подводный музей вождя. Предполагается, что объект будет популярным у дайверов.

Инициатором создания музея выступила общественная организация «Гражданский патруль». Как отметил ее руководитель Ростислав Антонов, бетонный монумент представляет собой ценность именно в нынешнем виде и должен находиться там, где его нашли. Об этом пишет РИА «Ура.ру».

Антонов выразил мнение, что статуя хорошо подойдет для подводного музея, а также сохранит память к прошлому и сделает город туристически привлекательным для дайверов.

В начале августа местные жители выловили из городского пруда фрагменты полутораметровой статуи советского вождя. Местный активист намеревался отреставрировать монумент и установить его на городской площади, однако сейчас фрагменты находятся на территории частного приусадебного участка.