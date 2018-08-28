Гастрономический фестиваль «Остров-рыба» открывается на Сахалине

В Южно-Сахалинске 3 сентября стартует гастрономический фестиваль «Остров-рыба». В его рамках пройдет 12 мастер-классов по приготовлению рыбных блюд французской кухни, которые проведут лучшие шеф-повара России. Для участия в фестивале приглашаются студенты профессиональных училищ, представители ресторанного бизнеса и поварского сообщества.

По словам Александра Коловича, одного из ведущих фестиваля, которые приводит ИА SakhalinMedia, Сахалин является тем местом, где качество морепродуктов позволяет готовить их как в лучших ресторанах Европы.

В сентябре 2017 года в Южно-Сахалинске устраивали гастрономический фестиваль морских деликатесов. Организаторы фестиваля рассчитывали, что его проведение будет способствовать развитию в регионе гастрономического туризма. А со временем это направление станет таким же популярным, как горнолыжный, экологический и рыболовный виды путешествий.