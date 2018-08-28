Прямой эфир

Гастрономический фестиваль «Остров-рыба» открывается на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске 3 сентября стартует гастрономический фестиваль «Остров-рыба». В его рамках пройдет 12 мастер-классов по приготовлению рыбных блюд французской кухни, которые проведут лучшие шеф-повара России. Для участия в фестивале приглашаются студенты профессиональных училищ, представители ресторанного бизнеса и поварского сообщества.

По словам Александра Коловича, одного из ведущих фестиваля, которые приводит ИА SakhalinMedia, Сахалин является тем местом, где качество морепродуктов позволяет готовить их как в лучших ресторанах Европы.

В сентябре 2017 года в Южно-Сахалинске устраивали гастрономический фестиваль морских деликатесов. Организаторы фестиваля рассчитывали, что его проведение будет способствовать развитию в регионе гастрономического туризма. А со временем это направление станет таким же популярным, как горнолыжный, экологический и рыболовный виды путешествий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небывалый урожай маслят собирают жители юга Сахалина
200 южносахалинцев вышли на поиски $100 от «Орла и решка»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017