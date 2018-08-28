Площадь пожара на торфянике во Владимирской области превысила 500 га

В Петушинском районе Владимирской области 522 человека задействованы в тушении крупного пожара на торфянике. Огнем пройдена площадь порядка 500 га.

Для тушения пожара применяется авиация МЧС и министерства обороны России. По данным МЧС, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, жилые районы отделены от пожара рекой. При этом местные жители жалуются на сильное задымление, пишет ИА «Владимирские новости».

За 27 августа было произведено восемь вылетов авиации и слито 656 т воды. Пожар действует на живом слабоосушенном торфянике.

На лесном форуме Гринпис России высказывают иную точку зрения о масштабе пожара. По словам руководителя лесного отдела Алексея Ярошенко, площадь возгорания составляет не менее 1,2 тыс. га.

Ранее портал iz.ru сообщил, что главное управление МЧС России было переведено в режим повышенной готовности. Тушение очага пожара на месте координирует начальник управления внутренней службы генерал-майор Владимир Александрович Белозеров.