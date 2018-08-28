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Проезд в московских автобусах разрешат оплачивать картой

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
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Проезд в автобусах Москвы с 1 сентября можно будет оплатить картой. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как отмечает сайт kp.ru, в Москве закупили 6 тыс. валидаторов нового типа, они будут установлены в общественном транспорте города. Пассажиры теперь смогут оплатить проезд не только по картам «Тройка» и «Единый», но и банковскими картами, а также смартфонами с функцией NFC.

«Новые валидаторы станут устанавливать в тех видах транспорта, где в ближайшее время демонтируют турникеты. Кроме того, мы заменим устаревшие модели такими устройствами нового типа», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова чиновника.

Как напоминает сетевое издание m24.ru, турникеты в наземном транспорте столицы начали демонтировать в начале 2018 года. По данным RNS, турникеты уже убрали на 80 автобусных маршрутах, а в июне — на всех трамвайных (48 линий), благодаря бестурникетной системе сократилось время посадки с 5 минут до 30 секунд, а продолжительность поездки уменьшилась на 20%. На всем наземном транспорте турникеты должны исчезнуть к 1 сентября.

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