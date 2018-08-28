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Особый противопожарный режим сняли в Карелии

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В Карелии перестал действовать особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Режим действовал на территории региона с 18 июля. По данным синоптиков, погодные условия в Карелии стабилизировались, температура воздуха снижается. В связи с этим режим повышенной готовности для экстренных служб решено прекратить. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Ранее в Карелии возбудили два уголовных дела по факту уничтожения Успенской церкви XVIII века. Пожар произошел 10 августа в результате поджога. Погибших и пострадавших не было, однако здание церкви полностью уничтожено. 13 августа подросток, задержанный по подозрению в причастности к поджогу, признал свою вину.

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