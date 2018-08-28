Рябков заявил о неготовности США вести диалог по стратегической стабильности
Россия не видит со стороны США готовности продолжать диалог по стратегической стабильности, заявил 28 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Пока, должен вам сказать, у нас нет подтверждения, что в Вашингтоне готовы к продолжению такого диалога», — сообщил дипломат журналистам.
По его словам, российская сторона ожидает, что американские коллеги «все-таки конкретизируют свой подход к тому, когда и в каком формате встречаться», передает ТАСС.
Рябков отметил, что «необязательно встречаться сразу большими делегациями, где представлены разные ведомства.
«Можно провести узкую встречу, более неформальную. И к этому мы готовы, разумеется. Поэтому будем ждать ответа», — подчеркнул замминистра.
Ранее, 28 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон ведет себя непоследовательно по отношению к Москве. Министр отметил, что США говорят о готовности к диалогу и одновременно объявляют санкции в отношении России.