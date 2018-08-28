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Рябков заявил о неготовности США вести диалог по стратегической стабильности

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Россия не видит со стороны США готовности продолжать диалог по стратегической стабильности, заявил 28 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Пока, должен вам сказать, у нас нет подтверждения, что в Вашингтоне готовы к продолжению такого диалога», — сообщил дипломат журналистам.

По его словам, российская сторона ожидает, что американские коллеги «все-таки конкретизируют свой подход к тому, когда и в каком формате встречаться», передает ТАСС.

Рябков отметил, что «необязательно встречаться сразу большими делегациями, где представлены разные ведомства.

«Можно провести узкую встречу, более неформальную. И к этому мы готовы, разумеется. Поэтому будем ждать ответа», — подчеркнул замминистра.

Ранее, 28 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон ведет себя непоследовательно по отношению к Москве. Министр отметил, что США говорят о готовности к диалогу и одновременно объявляют санкции в отношении России.

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