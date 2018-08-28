Бильярдист из Хабаровска вошел в пятерку лучших в мире

Пятое место занял хабаровчанин Константин Мишанин в первенстве мира по свободной пирамиде среди юниоров 16–19 лет. Он принимал участие в этих соревнования в составе сборной России.

Спортсмен провел пять встреч, уступив лишь в двух из них. Несмотря на это, как отмечает ИА AmurMedia со ссылкой на краевую федерацию бильярдного спорта, результат Мишанина можно считать историческим, поскольку представители Дальнего Востока впервые попадают в состав национальной сборной.

Мировое первенство проходило в Молдавии. В нем принимали участие 17 девушек и 36 молодых людей, представляющие Россию, Молдавию, Грузию, Украинцу, Казахстан и Киргизию.

В конце июля холдинг «Ромир» провел исследования, как москвичи предпочитают проводить свой досуг. Игра на бильярде заняла одно из последних мест.