Новгородский центр искусства запустит новый проект с просмотром фильмов

Новгородский центр современного искусства совместно с бюро приключений «53 тура» планируют запустить новый проект «Кино в Арт-центре» с просмотром и обсуждением фильмов.

Как рассказал руководитель центра современного искусства Сергей Пухачев, первый показ фильма о творчестве самого известного русского художника-концептуалиста Ильи Кабакова запланирован на 21 сентября в «Диалоге». Мероприятие пройдет под эгидой интеллектуального клуба «Скворешня, в связи с чем после просмотра предполагается и обсуждение. Об этом пишет Новгород.ру.

Второй показ планируется провести 28 сентября. Зрителям предложат посмотреть картину о творчестве известной японской художницы «Кусама: Бесконечные миры».