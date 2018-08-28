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Хирурга оштрафовали за смерть пациентки с ножевым ранением в Удмуртии

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Суд вынес приговор в отношении врача-хирурга, чья пациентка скончалась с ножевым ранением живота. Ей предстоит выплатить штраф 15 тыс. рублей.

По данным следствия, 45-летняя женщина поступила в Ярскую центральную больницу с ранением живота. Хирург осмотрела пациентку и не установила, что ранение является проникающим. В итоге, считают сотрудники СК, потерпевшей не была оказана надлежащая помощь, в результате она скончалась.

Уголовное дело в отношении медика было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», пишет ИА «Сусанин». Врач полностью признала свою вину.

Суд приговорил медика к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

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