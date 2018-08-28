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Три человека погибли в результате пожара в Волгоградской области

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Следователи начали проверку по факту пожара в Волгоградской области, в результате которого погибли двое мужчин и трехлетняя девочка. Двух детей удалось спасти из огня.

Пожар начался в частном деревянном доме в Котово в ночное время. В нем находилась семья с тремя малолетними детьми. 33-летняя женщина смогла выбраться из горящих комнат, она вынесла двухлетнего сына и новорожденного ребенка. В доме остались двое мужчин и трехлетняя девочка, они погибли. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Тушение пожара заняло около часа. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание проводки, очаг находился в коридоре. Пострадавшая женщина госпитализирована с ожогами.

По факту пожара проверку начал следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В правоохранительных органах уточняют, что пострадавшая семья характеризуется положительно.

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