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Сдававший иностранцам земли заказника чиновник ЕАО сохранил пост

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Суд вынес решение в отношении замглавы Ленинского района ЕАО, которого обвиняли в том, что он сдавал гражданам КНР земли заказника «Чурки». Чиновник освобожден в зале суда. Однако он обязан компенсировать материальный ущерб государству в размере 170 млн рублей.

Как установило следствие, в феврале и ноябре 2014 года Дмитрий Лукашенко, занимая пост начальника отдела по земельным отношениям районной администрации, санкционировал заключение договоров аренды земли на особо охраняемой природной территории государственного заказника областного значения. Общая площадь участков, сданных в аренду, составляла более 1,86 тыс. га.

Договор был заключен с ООО, руководили которым граждане КНР. Позже на этих землях в нарушение законодательства были проведены гидромелиоративные работы, распахана земля, а целевое назначение участков изменено. Кроме того, там срубили лес, тем самым нарушив места обитания объектов животного и растительного мира.

ИА EAOMedia отмечает, что уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено по статье «Халатность». Суд назначил Лукашенко наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год, однако освободил от него в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По закону лицо, освобожденное от наказания, является несудимым.

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