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Боевой снаряд нашли на крыше дома в Казани во время ремонта

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Рабочие обнаружили боеприпас на крыше жилого дома во время капитального ремонта в Казани. Жителей дома эвакуировали.

Работы проводились на крыше двухэтажного дома по улице Советской. Боеприпас обнаружили во время капитального ремонта кровли. Рабочие вызвали экстренные службы. Всех жильцов дома эвакуировали, сообщает ИА «Татар-информ».

На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что житель Пензы нашел на мусорке пакет с гранатами. О находке он сообщил в полицию. Прибывшие сотрудники ОМОНа установили, что в пакете находились два корпуса от ручной гранаты без взрывателя.

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