Две гранаты нашли на мусорке в Пензе

Житель Пензы обнаружил на свалке сверток с гранатами. Полиция ищет человека, оставившего боеприпасы на мусорке.

По данным правоохранительных органов, житель Пензы нашел пакет с подозрительным содержимым на площадке для бытовых отходов. Он тут же обратился в полицию, на место прибыли сотрудники ОМОНа. Они осмотрели находку и установили, что в пакете находятся два корпуса ручных гранат без запала. Опасности они не представляют, пишет ИА «Пенза-пресс».

По факту обнаружения гранат проводится проверка. Материалы направлены на экспертизу. За добровольную сдачу гранат жителю Пензы может быть выплачено вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в Курской области ребенок погиб от взрыва гранаты времен Великой Отечественной войны. Трое мальчиков 9–10 лет нашли боеприпас в овраге, и снаряд взорвался в руках одного из ребят. Он погиб на месте, еще один мальчик госпитализирован, третий получил незначительные травмы.