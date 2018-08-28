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Продажу алкоголя ограничат в Ростовской области

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На один день в Ростовской области введут ограничение на продажу алкоголя. Спиртное будет запрещено к реализации в магазинах 3 сентября.

В правительстве региона уточняют, что в этом году День знаний выпадает на субботу, поэтому торжественные линейки в школах переносятся на понедельник, 3 сентября. В этот день в магазинах будет запрещена продажа алкоголя. При этом ограничение не будет распространяться на заведения, оказывающие услуги общественного питания. Об этом пишет RostovGazeta.

Введение запрета предусмотрено законом Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области розничную продажу алкоголя ограничат 1 сентября. Запрет будет действовать в магазинах и киосках по всему региону с 8:00 до 21:00.

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