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Водитель с пешеходом на капоте машины протаранил «Газель» в Уфе

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В Уфе пешеход погиб в результате ДТП с тремя автомобилями. Мужчину «подсадил» на капот водитель Volkswagen.

По данным ГИБДД, автомобилист за рулем Volkswagen совершил столкновение с попутной машиной Ford Focus. После удара он наехал на пешехода и с ним на капоте врезался в «Газель». От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В правоохранительных органах уточнили, что 34-летний автомобилист год назад был лишен водительского удостоверения. Кроме того, в ГИБДД предполагают, что мужчина был пьян, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Челябинской области. Грузовик «МАЗ» врезался в фургон, стоявший на обочине дороги. Девять человек, находившиеся в салоне фургона, доставлены в больницу, две женщины скончались.

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