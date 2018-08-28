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Незаконное игорное заведение ликвидировали в Самаре

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную игорную деятельность, организованную в одном из домов Советского района Самары. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Игорное заведение было выявлено в ходе проверки полученной правоохранителями информации. С места происшествия сотрудниками органов внутренних дел были изъяты и отправлены на экспертизу десять игровых терминалов с доступом в Сеть для осуществления азартных игр, сообщает НИА «Самара».

Подозреваемый в организации игорного заведения был задержан. Им оказалась женщина 1987 года рождения, проживающая в Самарской области.

По факту произошедшего СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело. Организаторам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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