Обстрелявшего людей жителя Калининградской области взяли под стражу

В Калининградской области суд заключил под стражу мужчину, который в ходе бытового конфликта обстрелял из ружья группу людей. Один человек погиб, еще трое доставлены в больницу.

По данным следствия, 58-летний мужчина поссорился со своим племянником. Он взял ружье и произвел два выстрела по родственнику и людям, которые находились рядом. Один мужчина погиб, троих доставили в больницу с различными травмами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает Калининград.Ru.

Подозреваемый уже дал признательные показания. По версии правоохранительных органов, мужчина мог оказать давление на свидетелей или скрыться, в связи с чем следователи настояли на аресте стрелка. По решению суда мужчина будет заключен под стражу на два месяца.