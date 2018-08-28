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Продажу алкогольной продукции ограничат в Тюменской области 1 сентября

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В Тюменской области в День знаний ограничат розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В постановлении правительства Тюменской области указано, что запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в магазинах и киосках по всему региону в субботу, 1 сентября, с 8:00 до 21:00.

При этом запрет не распространяется на бары, кафе и рестораны, сообщает портал «Наш город».

Нарушителям может грозить штраф. Так, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а предприниматели — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее в августе стало известно о том, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу алкоголя на открытых полках в продуктовых магазинах. Парламентарий считает, что доступность алкоголя в магазинах не только губительна для взрослых, но и демонстрирует плохой пример детям.

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