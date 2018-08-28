Подозреваемого в нападении на детей задержали в Хабаровске

В Хабаровске задержали 40-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух девочек. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте.

Как рассказали ИА AmurMedia в Следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю, задержанного подозревают по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

Мужчина был задержан накануне, 27 августа. Правоохранительные органы не сообщают обстоятельства случившегося с детьми.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области ищут трех подростков, которые могут быть причастны к преступлению сексуального характера в отношении шестилетней девочки.