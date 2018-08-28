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В Забайкалье произошло нападение на воинский эшелон

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Неизвестные совершили нападение на воинский эшелон на железнодорожной станции в Забайкальском крае. Инцидент произошел ночью 27 августа в Петровск-Забайкальске. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Группа людей попыталась напасть на военнослужащих караула, которые в ответ были вынуждены применить оружие. Одного человека застрелили, остальные сбежали, уточняет «Газета.ру».

Как рассказали в местной администрации, нападение совершили местные жители.

У них произошел конфликт с военными из эшелона. Один из них ранил служащего, после чего они побежали за военными на пост.

В августе военнослужащий утонул в реке Оке во время плановых занятий по боевой подготовке. Несчастный случай произошел 23 августа в окрестностях Мурома Владимирской области.

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