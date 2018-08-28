Путин заявил о способности России совершить технологический прорыв

Президент России Владимир Путин выступил 28 августа на пленарном заседании международного форума «Технопром-2018». Глава государства заявил о способности страны совершить научно-технический прорыв. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что от развития и внедрения пере­до­вых тех­нологий зависит жизнеспособность страны.

«Потому на­уч­но-техноло­ги­­ческий прорыв мы поставили в число клю­чевых национальных целей и приоритетов. И убежден, мы способны его совер­шить, объединяя усилия государ­ства, бизнеса, науч­но-обра­зовательного сооб­щества, расширяя свободу для инициативы и твор­чества наших людей», — отметил Путин.

Он добавил, что в последние годы государство увеличивало финансирование науки и обновляло инфраструктуру исследований и наукоемких производств.

Основная тема форума посвящена содействию технологическому лидерству экономики на основе внедрения «интеллектуальных» технологий в промышленность.

Последние несколько дней Путин совершает поездки по регионам Сибирского федерального округа. 27 августа он посетил Кемеровскую область. На 28 августа, кроме Новосибирской области, намечена поездка в Омскую область.