Путин заявил о способности России совершить технологический прорыв
Президент России Владимир Путин выступил 28 августа на пленарном заседании международного форума «Технопром-2018». Глава государства заявил о способности страны совершить научно-технический прорыв. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что от развития и внедрения передовых технологий зависит жизнеспособность страны.
«Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — отметил Путин.
Он добавил, что в последние годы государство увеличивало финансирование науки и обновляло инфраструктуру исследований и наукоемких производств.
Основная тема форума посвящена содействию технологическому лидерству экономики на основе внедрения «интеллектуальных» технологий в промышленность.
Последние несколько дней Путин совершает поездки по регионам Сибирского федерального округа. 27 августа он посетил Кемеровскую область. На 28 августа, кроме Новосибирской области, намечена поездка в Омскую область.