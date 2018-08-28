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Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

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Президент России Владимир Путин провел несколько дней в Республике Тыва между рабочими поездками по регионам Сибирского федерального округа.

Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликованы кадры с отдыха главы государства на реке Енисей.

Компанию российскому лидеру составили министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава республики Тыва Шолбан Кара-оол и руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

В рамках поездки в Сибирь Путин 27 августа посетил Кемеровскую область. На 28 августа намечены поездки в Новосибирскую и Омскую области.

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