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Путин оценит готовность учебных заведений к 1 сентября в Новосибирске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В рамках рабочей поездки в Сибирь президент России Владимир Путин посетит Новосибирскую и Омскую области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Перед рабочей поездкой в Сибирский федеральный округ президент отдохнул в горах Тувы

Во вторник утром, 28 августа, президент выступит на пленарном заседании VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018», посвященного содействию технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоемких «интеллектуальных» технологий в традиционных отраслях промышленности. Также он планирует посетить выставку технологического развития, оценить качество подготовки учебных заведений региона к первому сентября и встретиться с врио губернатора Новосибирской области А. Травниковым.

Позже глава государства проведет совещание по социально-экономическим вопросам в Омске, где также проследит за ходом реконструкции района исторической застройки Омска в сопровождении врио губернатора области А. Буркова.

Накануне президент посетил Кемерово, где возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» и провел заседание комиссии по вопросам стратегии и развития топливно-энергетического комплекса.

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