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Глава МИД Канады предпочла переговоры с США визиту на Украину

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Фото: TASS/Zuma/Alex Edelman
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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свой визит на Украину ради переговоров о торговой сделке между США и Мексикой.

Визит Фриланд на Украину был запланирован на 27–29 августа в рамках европейского турне с целью «поддержки украинско-канадского политического диалога». Глава МИДа Канады во вторник должна была встретиться с украинским руководством. Однако поездка была отменена из-за переговоров в Вашингтоне.

27 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Мексика достигли предварительного соглашения о пересмотре ряда ключевых положений ‍Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Договоренность США и Мексики представили на одобрение третьего участника соглашения — Канады.

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