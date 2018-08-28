Хоккей и единоборства вошли в число самых непопулярных видов спорта у россиян

Спортом с той или иной периодичностью занимаются 60% россиян, причем 38% — не реже, чем несколько раз в неделю, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом в исследовании отмечается, что «17% респондентов тренируются ежедневно». Наиболее активно занимаются спортом 18–24-летние россияне (23%), однако люди старше 60 лет не уступают молодым в интенсивности тренировок (21%).

Самые популярные виды спорта среди россиян — легкая атлетика, в том числе бег и спортивная ходьба (37%). В то же время в числе самых непопулярных видов спорта у россиян оказались боевые искусства, катание на коньках и лыжах (по 3%), хоккей (2%) и шахматы (1%), передает «РИА Новости».

Опрос был проведен по телефону 16 августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что более половины курящих граждан России намерены избавиться от вредной привычки.

ВЦИОМ также провел опрос, чтобы выяснить возможности столичного региона для ведения здорового образа жизни. Оказалось, что 67% респондентов ведут здоровый образ жизни, передает «Газета.ру».