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Грубый ответ Порошенко журналисту попал на видео

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Фото: facebook.com/Іван Казора
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Украинский журналист опубликовал видео, на котором запечатлен грубый ответ президента Украины Петра Порошенко на вопрос о предвыборных обещаниях по вопросу реконструкции города Николаева. Инцидент произошел 27 августа во время визита главы государства в город.

По словам журналиста Ивана Казоры, президент обещал выделить средства на реконструкцию Соборной площади Николаева, а также на ремонт Центрального стадиона и трасс государственного значения. Он задал вопрос об этом Порошенко, но тот перехватил микрофон, опустил его вниз, после чего молодого человека оттеснила охрана.

Казора отметил, что очень удивлен подобной реакцией главы государства в канун президентской избирательной кампании и уточнил, что поведение президента также поддержал глава николаевской администрации Алексей Савченко.

Результаты опроса, приведенного агентством «Рейтинг» в начале августа, свидетельствуют о том, что более половины граждан Украины (50,4%) не стали бы голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшие дни.

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