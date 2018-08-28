Saudi Aramco лишилась бессрочной монополии на добычу аравийской нефти

Власти Саудовской Аравии лишили национальную энергетическую компанию Saudi Aramco бессрочной монополии на нефте- и газодобычу.

Ранее с компанией был заключен бессрочный контракт, но теперь власти ограничили право на освоение нефтяных и газовых месторождений страны до 40 лет, пишет «Федеральное агентство новостей».

Предположительно, решение связано с подготовкой к размещению акций Saudi Aramco. Ранее оно было отложено. Кроме того, Financial Times со ссылкой на источники отмечает, что существует возможность продления контракта.

22 августа стало известно, что Saudi Aramco отложила выход как на домашней, так и на международной бирже и распустила финансовых консультантов, которые готовили компанию для IPO, сообщает «Газета.ру».

В начале августа Эр-Рияд прекратил действие программ между двумя странами по студенческому обмену и оказанию медицинской помощи, заморозил торговые и инвестиционные трансакции с Канадой, при этом в королевстве заявили, что не планируют прекращать поставки нефти в Канаду.