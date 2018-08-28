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У расстрелявшего людей в США геймера были проблемы с психикой

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Фото: REUTERS/Joey Roulette
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Геймер Дэвид Катц из Балтимора, который устроил стрельбу после проигрыша на соревнованиях по киберспорту в американском городе Джексонвилле, страдал психическими расстройствами.

Как сообщает Associated Press, из-за проблем с психикой молодой человек ранее проходил лечение в соответствующей клинике. Также отмечается, что оружие он купил легально.

Жертвами стрельбы в Джексонвилле 26 августа стали четыре человека, более 10 получили ранение, по данным полиции. Сам стрелок покончил с собой. 27 августа было опубликовано видео стрельбы в Джексонвилле и фото стрелка.

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