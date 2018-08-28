Пожар произошел в здании Московского монетного двора

Небольшое возгорание произошло на площади 2 кв. м в здании Московского монетного двора, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Было возгорание мебели на площади 2 кв. м в административном здании, расположенном по адресу: улица Даниловский Вал, 1, строение 1», — уточнил «РИА Новости» представитель ведомства.

По его словам, пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в столице загорелась сталинская высотка, известная как Дом на набережной. Пожар возник на веранде, огонь поднимался на несколько метров.