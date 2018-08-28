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В США опровергли наращивание числа носителей ракет на Ближнем Востоке

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Фото: Global Look Press/Pat Benic/Pool/Cnp
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Пентагон опроверг заявления Минобороны России о том, что США наращивают число носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке для удара по правительственным силам в Сирии. Об этом заявил представитель ведомства Эрик Пэхон.

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Представитель Пентагона заявил, что несмотря на то, что сообщения неверны, США будут готовы дать отпор на вероятное применение сирийским правительством химического оружия, если президент США Дональд Трамп примет решение отреагировать на него, пишет ТАСС.

Кроме того, Пэхон отметил, что Соединенные Штаты ожидают от российских кораблей, находящихся в Средиземном море, безопасного и профессионального осуществления маневров в соответствии с международными законами и нормами.

27 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США готовятся к нанесению ракетного удара по территории Сирии. Он указал, что Вашингтон намерен воспользоваться провокацией с применением химического оружия в провинции Идлиб, которую готовят боевики террористической группировки при активном содействии британских спецслужб.

Вашингтон неоднократно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы неправительственной организации «Белые каски».

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