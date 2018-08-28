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Полиция задержала более 250 человек на карнавале в Лондоне

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Более 250 человек были задержаны правоохранителями во время традиционного карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

«По данным на вечер понедельника, за прошедший день задержаны 125 человек, в воскресенье задержали 133 человека», — сообщили «РИА Новости» в столичной полиции.

По словам собеседника агентства, задержания связаны с «асоциальным поведением, насилием и нападениями».

Он уточнил, что безопасность во время карнавала в этом году обеспечивали 7 тыс. правоохранителей. Меры безопасности были увеличены из-за роста насилия и инцидентов с применением холодного оружия в дни фестиваля. 

Ежегодный карнавал в Ноттинг-Хилле проводится с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов.

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