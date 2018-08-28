Минобороны опубликовало видео пусков крылатых ракет «Оникс»

Министерство обороны в своем Twitter опубликовало видео стрельб крылатыми ракетами ударных судов Тихоокеанского флота в Охотском море. Удар по двум дрейфующим судам-мишеням был нанесен ракетами «Оникс», «Вулкан», «Гранит» и «Малахит».

Стрельбу вела корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера «Варяг» и малых кораблей «Мороз» и «Разлив». Также в учениях принял участие атомный ракетный крейсер «Томск». Дистанция до цели составляла от 250 до 500 км, все ракеты успешно поразили мишени, пишет «Газета.ру».

16 августа появилось видео того, как сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Григорович» выполнил первую стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря в рамках военных учений. На время маневров морской полигон был закрыт для судоходства.