Депутатов Нацсобрания Франции эвакуировали из-за сахарной пудры

Срочная эвакуация была проведена в понедельник, 27 августа, в здании Национального собрания Франции после обнаружения подозрительного порошка.

По данным France-Presse, в нижнюю палату парламента пришло письмо с белым порошком. Оно было адресовано представителю партии «Союз демократов и независимых» Мейеру Хабибу.

Уточняется, что письмо вскрыл помощник депутата, который и сообщил о подозрительном порошке службе безопасности.

После прибытия на место группы экспертов по химическим веществам было установлено, что «опасный» порошок является не более чем сахарной пудрой.

Комментируя произошедшее, Хабиб рассказал, что письмо с порошком содержало угрозы в его адрес.

«Я весьма часто получаю письма, в которых меня угрожают убить, отрезать мне голову. Но порошок — это что-то новое», — заявил депутат агентству.

14 августа посольства США и Израиля, расположенные в Берлине, получили подозрительные конверты с белым порошком, а в начале августа средний сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что он и члены его семьи получали угрозы.

По его словам, он и его родственники также получали по почте письма с белым порошком.