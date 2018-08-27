Информация о техническом состоянии дорог Удмуртии появится на карте

Информацию о техническом состоянии дорог Удмуртской Республики планируют разместить на сайте «БезопасныеДороги.рф». Из распоряжения, размещенного на сайте главы и правительства республики, следует, что соответствующее соглашение заключили Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона с Министерством связи коммуникаций России.

До конца 2018 года региональный Минтранс начнет поставлять сведения о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, о работах по реконструкции дорог регионального и межмуниципального значения, а также о разметке, дорожных знаках, светофорах и освещении.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев ИА «Сусанин», подобную информацию предоставят все субъекты страны. Это позволит Министерству транспорта России разработать актуальную единую карту автомобильных дорог.

По словам Горбачева, по этой карте автолюбители смогут планировать свой маршрут. На ней будут отмечаться не только данные о протяженности дорог, но и о техническом состоянии, ремонтных работах и сроках их выполнения.