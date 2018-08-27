Режим работы южного вестибюля станции «Люблино» изменится из-за ремонта

Южный вестибюль станции «Люблино» столичного метро с 27 августа будет закрываться ежедневно в вечернее время для проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе подземки.

«С понедельника, 27 августа, временно изменяется режим работы южного вестибюля станции «Люблино» (выход к дому № 41 по улице Совхозная). Ежедневно в вечернее время он будет закрываться для проведения ремонта в пассажирской зоне в 22:00», — уточнили в пресс-службе.

Ремонтные работы продлятся до 5 сентября. Отмечается, что второй вестибюль станции будет работать в обычном режиме.

Ранее в столичной подземке в преддверии открытия форума «Город образования» был запущен одноименный тематический поезд. Состав будет курсировать по Калужско-Рижской линии.