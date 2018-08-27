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Десятый класс открыли в школе на Урале по требованию прокуратуры

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В школе №5 города Невьянска Свердловской области сформировали второй десятый класс после требований прокуратуры.

В ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что в школе №5 был сформирован один десятый класс с углубленным изучением предметов. В связи с этим ученик, не прошедший отбор, или тот, который не захотел получать такое образование, вынужден был искать себе другую школу, что нарушает конституционное право на бесплатное и общедоступное образование, сообщает «ТагилСити.ру» со ссылкой на газету «Твой континент».

После проверки прокуратура вынесла начальнику управления образования Невьянского ГО представление о требовании устранить нарушения. Директор школы была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Требование прокуратуры было исполнено в полном объеме. В школе был сформирован второй общеобразовательный десятый класс.

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