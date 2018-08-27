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Киев согласовал с Брюсселем условия получения €1 млрд

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Фото: Global Look Press/Jan Tepass
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Власти Украины согласовали с Евросоюзом (ЕС) условия получения Киевом макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, соответствующее соглашение подпишут в ближайшее время.

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Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

«Прогресс есть, условия есть», — рассказал он, не раскрыв подробности, передает «Газета.ру» со ссылкой на «Украинские новости».

Точицкий сделал это заявление на брифинге в рамках ежегодного совещания послов Украины в иностранных государствах.

В июне Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине помощи в размере €1 млрд, напоминает RT.

Финансовую помощь Украине с 2015 года оказывает и Международный валютный фонд. Киев ожидает получения в общей сложности $17,5 млрд. К настоящему моменту Украина получила уже $8,7 млрд.

Взамен на транши страны Европы требуют от Киева проведения реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения от 30 до 60%.

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