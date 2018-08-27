Прямой эфир

Около 30 земельных участков зарезервировано в Казани под строительство школ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В разных районах Казани зарезервировано 27 земельных участков под строительство новых школ. Об этом сегодня, 27 августа, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на заседании городской августовской конференции работников образования «Система образования Казани — пространство для новых возможностей и общественного диалога».

«Сегодня мы стоим перед необходимостью так же активно строить школы, как и пять лет назад строили детские сады», — цитирует главу города ИА «Татар-информ».

По словам Метшина, в 2017 году в школах Казани насчитывалось 121 тыс. учеников, а в этом учебном году их количество возросло до 128 тыс. Предполагается, что в 2025 году порог школ в городе переступят 195 тыс. детей, что на 61% больше.

Мэр также добавил, что за последние годы наблюдается рост первоклассников. В основном в школах по шесть параллелей первых классов, а в некоторых учебных заведениях — по десять.

С 2007 года в Казани было построено восемь новых школ и 88 детских садов. Также были отремонтированы все 136 школ старше 30 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Программу капремонта пензенских школ хотят продлить на три года
Детей оленеводов в НАО доставят в школы вертолетами к 1 сентября

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017