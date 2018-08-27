Около 30 земельных участков зарезервировано в Казани под строительство школ

В разных районах Казани зарезервировано 27 земельных участков под строительство новых школ. Об этом сегодня, 27 августа, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на заседании городской августовской конференции работников образования «Система образования Казани — пространство для новых возможностей и общественного диалога».

«Сегодня мы стоим перед необходимостью так же активно строить школы, как и пять лет назад строили детские сады», — цитирует главу города ИА «Татар-информ».

По словам Метшина, в 2017 году в школах Казани насчитывалось 121 тыс. учеников, а в этом учебном году их количество возросло до 128 тыс. Предполагается, что в 2025 году порог школ в городе переступят 195 тыс. детей, что на 61% больше.

Мэр также добавил, что за последние годы наблюдается рост первоклассников. В основном в школах по шесть параллелей первых классов, а в некоторых учебных заведениях — по десять.

С 2007 года в Казани было построено восемь новых школ и 88 детских садов. Также были отремонтированы все 136 школ старше 30 лет.