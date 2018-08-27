Многоквартирный жилой дом загорелся под Ростовом

Пожар возник в двухэтажном жилом доме в городе Константиновске Ростовской области вечером в понедельник, 27 августа. Горит кровля на площади 1,4 тыс. кв. м, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Дом расположен на ул. Шахтинская, 12, возгорание возникло в одной из квартир.

«Площадь здания — 20x70 м. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит горение кровли по всей площади», — отметили спасатели.

Пожару присвоили повышенный уровень сложности в 20:00.

Ранее в понедельник крупный пожар произошел в Одинцовском районе Подмосковья: ЧП произошло 27 августа на рынке в поселке Власиха.