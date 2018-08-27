Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

В Сети 27 августа появился видеоролик, снятый во время отдыха президента России Владимира Путина на Енисее в Туве.

Компанию главе государства составили директор ФСБ Александр Бортников и министр обороны Сергей Шойгу.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В этом году глава государства не рыбачил, поездка президента носила характер видового туризма, добавил он.

Путина также сопровождали глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Ранее появились и фотографии с отдыха президента. На снимках Путин запечатлен в одежде защитного цвета, шляпе и солнцезащитных очках. Его фотографировали во время прогулки в горах с палками для ходьбы, сбора грибов, а также прогулки на катере по водоему, отмечает «Газета.ру».