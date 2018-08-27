Делегация из Пензы оценит благоустройство Орла

Пензенская делегация посетит Орел 29 августа, чтобы изучить ход благоустройства общественных городских территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орел, гости из Пензенской области планируют осмотреть бульвар Победы, скверы «Юность» и «Орлята», а также посетить предприятия «Спецавтобаза» и «Орелводоканал». Помимо этого, делегации устроят объезд дворовых территорий, которые были благоустроены и обновлены в недавнем времени, сообщает ИА «Пенза-пресс».

По завершении рабочей поездки планируется организовать концерт, на котором выступят орловские творческие коллективы. Мероприятие пройдет в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева.

30 мая делегация из Орловской области во главе с врио губернатора Андреем Клычковым посетила Пензу. Гости осмотрели киноконцертный зал и филармонию, станцию скорой помощи и дворец спорта «Буртасы».