Минобороны показало ракетные стрельбы в Охотском море

Минобороны России представило запись пуска крылатых ракет «Оникс», «Вулкан», «Гранит», «Малахит» по надводным целям. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщается в Twitter ведомства.

Боевые учения Тихоокеанского флота ВМФ России проходили в Охотском море. В маневрах был задействован береговой комплекс «Бастион», а также противокорабельные ракетные комплексы, установленные на кораблях.

В комментарии к ролику уточняется, что в учениях были задействованы гвардейский ракетный крейсер «Варяг», а также атомная подводная лодка «Томск».

«Бастион» способен защитить морское побережье протяженностью свыше 600 км. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс» (экспортное название — «Яхонт». — iz.ru), отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее появилось видео пуска ракеты «Калибр» с фрегата «Адмирал Григорович».