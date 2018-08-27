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Меркель обсудила с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом состоялся в понедельник, 27 августа. Лидеры государств обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, затронули вопросы торговли и Западных Балкан.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, особую обеспокоенность Меркель и Трамп выразили гуманитарной ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

«Россию призывают cдерживающим образом повлиять на сирийский режим, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — подчеркнул Зайберт.

На прошлой неделе во время встречи со студентами Тбилисского государственного университета немецкий канцлер назвала Россию важной страной, с которой нужно иметь хорошие отношения.

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