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Реорганизацию 28 общественных пространств проведут в Ростовской области

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В Ростовской области планируют реорганизовать 28 общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В 2018 году на реализацию программы планируется потратить 1,7 млрд рублей. В прошлом году объем финансирования составил 1,3 млрд рублей. В общей сложности запланировано привести в порядок 99 объектов, основную часть из которых составят дворы многоквартирных домов, а также 28 участков общественного назначения, сообщает RostovGazeta.

Так, в прошедшую пятницу, 24 августа, в рамках программы в Аксае открыли новый парк площадью более 4 тыс. кв. м с уникальной скульптурной композицией «Кони». Стоимость проекта составила 26 млн рублей.

Губернатор области Василий Голубев отметил, что парк получился очень уютным, а скульптуры перебегающих поток воды лошадей являются символом «Тихого Дона».

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