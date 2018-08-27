Власти Тулы обещают к 1 октября починить в городе 13 ливневок

К 1 октября 2018 года в Туле должно завершиться обустройство 13 ливневых канализаций. Такую дату назвали в пресс-службе городской администрации.

ИА «Тульские новости» уточняет, что работы ведут две подрядные организации — ИП Данилова и ООО «Лидер». Одна из них исполнила контракт на 33%. О результатах работы второй пока не сообщается.

Специалисты укрепляют откосы насыпи и водоотведения, обустраивают дренаж и восстанавливают работоспособность некоторых пораженных участков. Так, в центре Тулы МКУ «Сервисный центр города Тулы» прочищает сети ливневой канализации с помощью каналопромывочной машины.