Московский предприниматель: в Москве состоится конкурс «Прорыв года»!

Малый и средний бизнес играют огромную роль в экономике Москвы. В этом секторе задействованы 2,2 млн человек. Это примерно 30% от общей численности занятых в городе. У многих из столичных предпринимателей есть успешные бизнес-истории, которые могут повысить популярность этого вида деятельности, показать, что в Москве созданы условия для комфортного запуска собственного дела и развития индивидуальных деловых инициатив.

Одним из эффективных способов привлечения внимания общественности к жизни бизнес-сообщества станет проведение в Москве ежегодного конкурса «Прорыв года». Решение об этом было принято на недавнем заседании президиума правительства Москвы. Главные задачи конкурса — заинтересовать предпринимательством молодежь и людей старшего возраста, которые хотят развивать свое дело, вовлечь в бизнес женщин, а также привлечь иностранные и отечественные инвестиции и создать устойчивую бизнес-среду в городе. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, безусловно, поддерживает эту инициативу, и инициаторами проведения конкурса выступили столичные предпринимательские организации и экспертное сообщество. В обсуждении этого вопроса также приняла участие председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская, ранее предложившая эту идею на круглом столе с участием представителей деловых кругов, городских властей и общественности. По ее мнению, с помощью такого конкурса можно показать лучшие примеры социально ответственных предпринимателей и предприятий, которые приносят большую пользу городу, а также рассказать о реальных достижениях малого и среднего бизнеса. Конкурс важен и для предпринимателей, чтобы лучше узнать друг друга и получить поддержку, и для города, и для многих и многих москвичей.

«Прорыв года» охватит все категории зарегистрированных в столице предпринимателей. Конкурс пройдет по семи номинациям. В их числе — «Молодой предприниматель года» (до 35 лет), «Почетный стартап года» (после 55 лет), «Мама — успешный предприниматель года», «Иностранный предприниматель года», а также «Социально ответственный бизнес года», «Возвращение года» (бизнес, который вернулся на рынок после падения или закрытия) и, наконец, «Гран-при года» — для бизнеса с самыми высокими темпами роста и развития. В каждой из этих номинаций будут выбирать одного победителя. Главным призом для него станет широкая информационно-рекламная кампания. Информация о победителях конкурса будет размещена на рекламных щитах в Москве, аудио- и ТВ-ролики выйдут на радио и телевидении. Также о победителях снимут фильм и разместят его в интернете. Определять победителей будет экспертный совет, в который войдут успешные предприниматели и представители общественных организаций. В будущем туда войдут победители конкурса прошлых лет. Сегодня в столице созданы идеальные условия для развития собственного бизнеса, и такой конкурс поможет выявить лучших, о которых узнает наш город.

Эмиль Петросян,

заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы