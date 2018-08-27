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Дорожную разметку нанесли на щебенку в Брянской области

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Дорожные службы Брянской области уличили в некачественной работе. В селе Ржаница Жуковского района разметку нанесли на щебенку.

Фото «отремонтированных» дорог появилось в одной из соцсетей. Как говорится в комментарии под снимком, слой с разметкой рассыпается от небольшого воздействия. Это может означать, что дорогу сделали некачественно либо что разметку нанесли на щебенку.

Пока официальных комментариев по поводу ремонта дороги в селе не последовало.

Портал NASHBRYANSK.RU напоминает, что несколько дней назад в Володарском районе дорожники нанесли разметку прямо по тапку, брошенному на отремонтированной проезжей части.

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