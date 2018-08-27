Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля

Курс национальной валюты невозможно предугадать, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина уточнил, что курс рубля зависим в последнее время от непрогнозируемых факторов, среди которых — введение антироссийских санкций и связанные с этим настроения инвесторов.

«Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта», — сказал Силуанов журналистам 27 августа.

Министр добавил, что на укрепление курса рубля повлияло то, что его ведомство вместе с Центральным банком прекратили покупать валюту для резервов.

24 августа прошла встреча помощника президента России Андрея Белоусова и Силуанова с представителями бизнеса. Разговор был посвящен теме изъятия части выручки компаний от курсовых разниц в бюджет.

Рубль оказался под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.