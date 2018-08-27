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Ветеринарная лаборатория в Брянске заказала автомобиль за 2 млн рублей

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Брянская межобластная ветеринарная лаборатория намерена приобрести автомобиль стоимостью почти 2 млн рублей. Деньги будут взяты из регионального бюджета.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», договор на поставку транспортного средства будет заключен до конца августа. В условиях тендера значится, что автомобиль должен развивать скорость не менее 180 км/ч, быть серебристого цвета, с обтянутым кожей рулем.

Колесные диски должны быть из легкосплавного материала, салонное зеркало заднего вида — с электрохромным покрытием. Также в требованиях — двухзонный климат-контроль, цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система и двигатель в 200 л.с.

22 августа сообщалось о том, что в Москве на торги будет выставлено право открытия мини-магазинов в спальных районах города.

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